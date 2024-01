Данілов відреагував на інформацію про "розстрільні списки": Отримуємо їх давно, вони трішечки дивні

В РНБО спокійно ставляться до так званих "розстрільних списків" складених у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу.

"Ми ці списки почали отримувати вже доволі давно. Вони трішечки дивні. Ми дуже спокійно відносимося до багатьох речей, які на сьогодні є", - зазначив Данілов.

За його словами, Росія нині веде дуже потужну інформаційну кампанію проти України по багатьох питаннях, в тому числі й коли мешканців окупованих територій лякають тим, що нібито Україна планує напад на них.

Секретар РНБО вкотре закликав українців зберігати спокій.

Раніше в росЗМІ з'явилися повідомлення, що представник США у відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Батшеба Нелл Крокер надіслала листа верховному комісару ООН з прав людини, в якому стверджує, що РФ складає списки українців, які мають бути вбиті або направлені до таборів у разі вторгнення в Україну.

Сьогодні, 21 лютого, ще два американських видання повідомили, що США отримали достовірну інформацію про підготовку Росія списків українців, "які повинні бути вбиті або відправлені у табори" після вторгнення в Україну. За даними The New York Times та The Washington Post, посол США в ООН надіслав лист Верховному комісару ООН у справах людини Мішель Бачелет.