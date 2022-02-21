Шольц та Путін сьогодні проведуть телефонну розмову

Канцлер Німечччини Олаф Шольц сьогодні проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами речника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта, загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до "надзвичайно небезпечної ситуації".

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном у понеділок", - йдеться в повідомленні.

Санкції проти Росії будуть введені після порушення територіальної цілісності України, сказав Хебештрайт, додавши, що західні партнери вирішуватимуть, що кваліфікувати як порушення територіальної цілісності.

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