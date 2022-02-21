Кулеба вважає помилкою відмову України від ядерної зброї: "Деякі країни мають відчувати відповідальність за це"
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CBS News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Враховуючи те, що ми віддали наш ядерний потенціал, що дані нам гарантії безпеки провалилися, я гадаю, деякі країни мають відчувати відповідальність за це і сумлінно працювати над пошуком правильних і ефективних безпекових гарантій для України", - доповнив Кулеба.
Зокрема, Кулеба ствердно відповів на питання журналістки: "Чи ви оглядаєтеся в минуле і кажете - ми не мали віддавати нашу ядерну зброю, це була помилка?"
Міністр також частково погодився, відповідаючи на питання, чи відчуває Україна, що США заборгували їй.
Глава української дипломатії висловив переконання, що сьогоднішнє життя дає чудову нагоду виправити помилки, скоєні в історії.