22 лютого на домени .ua планують здійснити кібератаки, - Держспецзв'язку
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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA на своєму сайті опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого.
"Просимо уважно ознайомитися та вжити необхідних заходів щодо додаткового захисту ресурсів і мереж", - йдеться в повідомленні.
Держспецзв’язку звертається до всіх: у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.