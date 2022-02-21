22 лютого на домени .ua планують здійснити кібератаки, - Держспецзв'язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA на своєму сайті опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua.