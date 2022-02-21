Рада підтримає законопроєкт про збільшення фінансування оборони, - Стефанчук

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що законопроєкт №7012-2 про внесення змін до Держбюджету-2022, який передбачає виділення додаткових коштів на оборону, має всі перспективи бути підтриманим в сесійній залі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

Спікер наголосив, що будь-який законопроєкт, пов'язаний із забезпеченням обороноздатності України повинен бути виваженим, обґрунтованим, але не популістичним.

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"Я глибоко переконаний, що законопроєкт №7012-2, який погоджений з Міністерством оборони, зі Збройними силами, Міністерством фінансів може найбільш повно забезпечити усі необхідні видатки української армії на цей період", - наголосив Стефанчук.