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Рада підтримає законопроєкт про збільшення фінансування оборони, - Стефанчук

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Рада підтримає законопроєкт про збільшення фінансування оборони, - Стефанчук
Спікер Руслан Стефанчук вважає, що законопроєкт №7012-2 про внесення змін до Держбюджету-2022, який передбачає виділення додаткових коштів на оборону, має всі перспективи бути підтриманим в сесійній залі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

Спікер наголосив, що будь-який законопроєкт, пов'язаний із забезпеченням обороноздатності України повинен бути виваженим, обґрунтованим, але не популістичним.

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"Я глибоко переконаний, що законопроєкт №7012-2, який погоджений з Міністерством оборони, зі Збройними силами, Міністерством фінансів може найбільш повно забезпечити усі необхідні видатки української армії на цей період", - наголосив Стефанчук.

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Топ коментарі

  • Отрок
    Не спешите, дороги надо сделать
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    весна на носі - мільярд дерев самі себе не посадять
  • Emma Hlibko
    Тобто, якщо найкращий закон, але від ЄС, то це по зеленій логиці 100% популістський закон.
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