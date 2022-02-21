Кабмін готує послаблення карантинних заходів на весняно-літній період, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує змінити карантинні заходи у "помаранчевих" та "зелених" зонах у весняно-літній період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.

Вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу склала менш як 200 тисяч за тиждень. Також у МОЗ відзначили зменшення кількості госпіталізацій. За минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, що на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

Шмигаль дав завдання МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу. Та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - відзначив глава уряду.

Також читайте: Рада у п’ятницю заслухає Шмигаля, Кулебу і Резнікова