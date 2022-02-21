Трамп запустив власну соцмережу Truth Social

20 лютого в Apple App Store з'явився додаток Truth Social - соцмережа, яку запустив експрезидент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що додаток автоматично завантажився на пристрої Apple, власники яких раніше оформили попереднє замовлення на нього.

"Деякі користувачі повідомили, що у них виникли проблеми з реєстрацією облікового запису, або вони були додані до списку очікування з повідомленням: "Через великий попит ми додали вас до нашого списку очікування", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що Трампу було заборонено використовувати Twitter, Facebook та YouTube після нападу його прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року після того, як його звинуватили в публікації повідомлення, що спонукають до насильства.

Соцмережу Трампа запускає компанія Trump Media & Technology Group (TMTG), яку очолює колишній член Палати представників Девін Нуньєс.

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