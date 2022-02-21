Новини • Війна

Кулеба закликав ЄС надати Києву перспективу членства та запровадити санкції проти РФ

9801
Кулеба закликав ЄС надати Києву перспективу членства та запровадити санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз надати Україні перспективу членства в ЄС та впровадити проти РФ санкції.

Про це він заявив сьогодні журналістам після закінчення участі у засіданні Європейської ради з питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть наразі ухвалити, - це надання Україні європейської перспективи", - зазначив Кулеба.

"Це буде чіткий сигнал президенту Путіну, що хоч би що він робив, хоч би як він намагався, рух України є незворотнім, і Україну ніхто не залишить наодинці з Росією. І друге - це був би потужний сигнал українському народу про те, що Україна рухається до європейської сім'ї, миру та процвітання, яке на неї чекає", - передав він зміст своєї позиції.

Глава зовнішньополітичного відомства України також закликав ЄС "ухвалити щонайменше окремі санкції проти Росії, оскільки для цього є достатньо підстав".

"У зв'язку з цим ми обговорили, що має бути тригером, тобто спусковим гачком для застосування повного пакету санкцій проти Росії. З розмови, яка відбулася, я бачу, що, по-перше, є готовність застосувати проти Росії повний пакет найважчих санкцій, і це буде зроблено, і друге - триває дискусія про те, в який саме момент це має статися. Тобто, що саме має зробити Росія, щоб ці санкції були застосовані", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба вважає помилкою відмову України від ядерної зброї: "Деякі країни мають відчувати відповідальність за це"

Крім того, за його словами, досягнуто домовленості, що ЄС розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію.

"Параметри цієї місії та час її розгортання ще уточнюються, але принципово рішення ухвалено. Це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності ЄС в Україні, про початок співпраці у військовій сфері. Ще раз наголошую - місія буде дорадчо-тренувальною. Це не бойові підрозділи. Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного закінчення", - наголосив міністр.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини