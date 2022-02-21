Донецький терорист Басурін заявив, що т. зв. "ЛНР" та "ДРН" потребують військової допомоги з боку РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Насамперед все-таки моральна (допомога), фінансова, теж я б не відмовився, військова - теж необхідна, за різними напрямками", - сказав Басурін в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live", відповідаючи на питання, в якій допомозі від РФ потребують республіки.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого. У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявили про обстріли біля кількох десятків населених пунктів на лінії розмежування. 18 лютого численні обстріли продовжилися.
При цьому бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах. 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії.
Як повідомлялося, 19 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО. Правозахисники заявляють, що НЗФ "ЛНР" та "ДНР" проводять примусову мобілізацію до ОРДЛО. Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх.