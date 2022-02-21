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Стефанчук про Будапештський меморандум: Настав час використати цей механізм - договори повинні виконуватися

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Стефанчук про Будапештський меморандум: Настав час використати цей механізм - договори повинні виконуватися
Спікер Руслан Стефанчук не сприймає позицію деяких колег про те, що Будапештський меморандум не має юридичних наслідків.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу після Погоджувальної Ради у понеділок.

Спікер наголосив, що у міжнародному праві є принцип: "Договори повинні виконуватися".

"Будь-яке міжнародне зобов’язання, взяте на себе країнами, повинно виконуватися. Це фундаментальний принцип міжнародної політики", - зазначив Стефанчук.

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Коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, він зауважив: "Я не скажу, що це була якась новина. Якщо ви відкриєте програму кандидата в президенти Володимира Зеленського, то в розділі "безпека країни" у першому абзаці стоїть питання звернення до гарантів Будапештського меморандуму. Просто, мабуть, настав час використати, в тому числі, і цей механізм. Україна дуже гнучка у використанні усіх міжнародних засобів, які у нас є, як у суб’єкта міжнародної політики. Тому використовуватиме усі з них, щоб забезпечити безпеку та територіальну цілісність нашої держави".

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Топ коментарі

  • Хитрый_план
    Фінансуйте армію та реформуйте її, розбудовуйте ТРО, дайте можливість громадянам підготуватися до можливої війни, замість того аби будувати дороги та роздавати телефони. Хоча хто я такий, щоб давати поради найвеличнішим депутатам в історії, в них є свої стратеги - арахамія, зєлєнскій, єрмак, бужанський, котлєта.
  • Борменталь Незабаром
    По логике вещей, этот меморандум выгодно выполнять, в первую очередь, именно западному миру! Ведь это гарантии спокойствия каждой страны, которая возможно захотела бы иметь ядерное оружие!
    когда разные представители западного мира заявляют, что Будапештский меморандум - "филькина грамота", они тем самый нивелируют все попытки договорится с Ираном, относительно их ядерной программы... это сегодня! завтра - начнут разрабатывать ядерное оружие чуть меньше, чем ВСЕ! хотя бы должны понимать представители западного общества?
  • Andriy Kalnyshevsky
    який меморандум чепушило? Зебілота знову намагається продати мудрому наріду вирішення складної проблеми шляхом "по щучьему вєлєнью".
    Меморандум не виконує одна країна - російська *********. Замість тухлої звіздьожі починайте фінансувати і озброювати армію. Хоча вже може й пізно...
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