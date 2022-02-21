Британія з союзниками посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Маємо зробити ціну для РФ нестерпно високою, - Трасс після зустрічі зі Столтенбергом
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Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили ймовірність вторгнення РФ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написала на свої сторінці у твіттері.
"Потрібно продовжувати дипломатію, але вторгнення Росії в Україну виглядає дуже ймовірним. Велика Британія та союзники посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Ми маємо зробити ціну для Росії нестерпно високою", - написала вона.