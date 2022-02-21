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Британія з союзниками посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Маємо зробити ціну для РФ нестерпно високою, - Трасс після зустрічі зі Столтенбергом

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Британія з союзниками посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Маємо зробити ціну для РФ нестерпно високою, - Трасс після зустрічі зі Столтенбергом
Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили ймовірність вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написала на свої сторінці у твіттері.

"Потрібно продовжувати дипломатію, але вторгнення Росії в Україну виглядає дуже ймовірним. Велика Британія та союзники посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Ми маємо зробити ціну для Росії нестерпно високою", - написала вона.

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Британія з союзниками посилюють підготовку до найгіршого сценарію. Маємо зробити ціну для РФ нестерпно високою, - Трасс після зустрічі зі Столтенбергом 01

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Мордор повинен бути знищений
  • Tommy Lee
    Нестерпна ціна -- конфіскація всіх активів усіх русскіх. З їхніми нащадками. Останніх відправити з UK до "пензи".
  • Jimmy Hill

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