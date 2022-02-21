Зеленський завтра зустрінеться з президентом Естонії Карісом
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22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Об 11:50 Зеленський та Каріс проведуть зустріч із представниками ЗМІ.
У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь до 40 представників засобів масової інформації.