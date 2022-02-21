Рада 22 лютого розгляне надання каналу "Дом" статусу загальнонаціонального

Верховна Рада планує на засіданні 22 лютого розглянути у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (№ 4487).

Про це йдеться в розкладі засідань парламенту на 22-25 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Детектор медіа повідомляє, що якщо Рада підтримає зміни, зазначені в законопроєкті, канал зможе потрапити до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається українцям. Наразі до УПП входить Суспільне та телеканал "Рада".

"Таким чином, державний російськомовний канал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, де-факто набуде загальнонаціонального масштабу і зможе конкурувати з приватними телеканалами", - йдеться в повідомленні.

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