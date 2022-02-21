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Рада 22 лютого розгляне надання каналу "Дом" статусу загальнонаціонального

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Рада 22 лютого розгляне надання каналу "Дом" статусу загальнонаціонального
Верховна Рада планує на засіданні 22 лютого розглянути у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (№ 4487).

Про це йдеться в розкладі засідань парламенту на 22-25 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

Детектор медіа повідомляє, що якщо Рада підтримає зміни, зазначені в законопроєкті, канал зможе потрапити до Універсальної програмної послуги, яка безкоштовно надається українцям. Наразі до УПП входить Суспільне та телеканал "Рада".

"Таким чином, державний російськомовний канал "Дом", який створювався для мовлення на тимчасово окуповані території, де-факто набуде загальнонаціонального масштабу і зможе конкурувати з приватними телеканалами", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Где-то там cc76281d
    Більше завдань на сьогодення нема?
  • Memento
    Як ці зелені совки і колаборанти замахали... Так і тягнуть російську на державне фінансування всупереч законам! Тепер вирішили вєщати нею на всю Україну.
  • Воьлодимир Омельянов
    За кошти платників податків створили канал якмй нікому не потрібний де демонструются російський і російськомовний продукт порушуючи закон про мову,ніби це на окуповані територіі ,а для чого ви кодували супутникові теле . канали?
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