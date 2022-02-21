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У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу

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У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу
COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них - неврологічні та психічні ускладнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу", - наголосили у МОЗ.

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Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02втома або ж біль у м’язах;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02головний біль;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02головний біль разом із запамороченням;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02проблеми зі сном;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02тривога і депресія;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02труднощі під час ходьби;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02зміна нюху чи смаку;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02сплутаність свідомості;

У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу 02нервове збудження.

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"Люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19", - підкреслили в МОЗ.

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