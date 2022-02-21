У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу

COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них - неврологічні та психічні ускладнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу", - наголосили у МОЗ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість COVID-госпіталізацій зменшується, ситуація почала стабілізуватися, - Ляшко. ВIДЕО

Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

втома або ж біль у м’язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервове збудження.

Також читайте: Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

"Люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19", - підкреслили в МОЗ.