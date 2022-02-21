У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу
4 43810
COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я. Серед них - неврологічні та психічні ускладнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусу", - наголосили у МОЗ.
Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:
втома або ж біль у м’язах;
головний біль;
головний біль разом із запамороченням;
проблеми зі сном;
тривога і депресія;
труднощі під час ходьби;
зміна нюху чи смаку;
сплутаність свідомості;
нервове збудження.
"Люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19", - підкреслили в МОЗ.