Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження "прикордонного пункту", який більше схожий на сарай, неможливе

Сьогодні, 21 лютого, у Генштабі ЗСУ спростували фейк ЗМІ про нібито обстріл російського прикордонного пункту в Ростовській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

У Генштабі наголосили, що російський противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації: "Цього разу, агресор вдався до звинувачень українських захисників в буцімто обстрілі російського прикордонного пункту в Ростовській області. Це не відповідає дійсності".

Зазначається, що продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше нагадує "господарське приміщення", ані ж прикордонний пункт.

"Окрім цього, артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних Сил України артилерійських систем, ураження зазначеного "господарського приміщення" є неможливим", - повідомили у відомстві.

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Крім цього зазначається, що російськими ЗМІ повідомляється про різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону: "Офіційно повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій".

"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - повідомили в пресцентрі Генштабу ЗСУ.

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