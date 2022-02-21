Росія повідомляє про нібито "знищення української ДРГ" у Ростовській області

Південний військовий округ РФ повідомив про вбивство "українських диверсантів" у районі населеного пункту Мітякінська Ростовської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"В результаті бойового зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено. Серед військовослужбовців Збройних сил РФ та прикордонних військ ФСБ Росії постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними окупантів, "диверсійну групу" нібито було виявлено прикордонним нарядом ФСБ у понеділок, 21 лютого, близько 06:00 за московським часом у районі населеного пункту Мітякінська (Ростовська область) на ділянці державного кордону РФ з Україною.

"Під час бойового зіткнення для екстреної евакуації диверсійної групи з території України через державний кордон з Російської Федерації увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Оперативно прибувши до місця бойової зіткнення підрозділом російських збройних сил вогнем з протитанкових засобів обидві бойові машини піхоти ЗСУ було знищено", - повідомили російські військові.

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