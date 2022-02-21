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Росія повідомляє про нібито "знищення української ДРГ" у Ростовській області

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Росія повідомляє про нібито "знищення української ДРГ" у Ростовській області
Південний військовий округ РФ повідомив про вбивство "українських диверсантів" у районі населеного пункту Мітякінська Ростовської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"В результаті бойового зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено. Серед військовослужбовців Збройних сил РФ та прикордонних військ ФСБ Росії постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними окупантів, "диверсійну групу" нібито було виявлено прикордонним нарядом ФСБ у понеділок, 21 лютого, близько 06:00 за московським часом у районі населеного пункту Мітякінська (Ростовська область) на ділянці державного кордону РФ з Україною.

"Під час бойового зіткнення для екстреної евакуації диверсійної групи з території України через державний кордон з Російської Федерації увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ. Оперативно прибувши до місця бойової зіткнення підрозділом російських збройних сил вогнем з протитанкових засобів обидві бойові машини піхоти ЗСУ було знищено", - повідомили російські військові.

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Топ коментарі

  • Adrew Warko
    5 мальчиков в трусиках с лазерными бластерами наперевес.
  • Серж Рача
    Я более не вижу готовности со стороны польского правительства вести с нами серьёзные переговоры. Предложения по посредничеству потерпели неудачу, потому что за ними последовала всеобщая польская мобилизация, сопровождавшаяся новыми зверствами со стороны поляков. Этой ночью произошёл 21 инцидент, прошлой ночью - 14, из которых три были очень серьёзными. Поэтому я решил говорить с Польшей на том же языке, на каком Польша разговаривала с нами в последние месяцы. Сегодня ночью регулярные польские войска впервые обстреляли нашу территорию. С 5:45 утра мы отвечали на их огонь… Я буду продолжать эту борьбу, неважно против кого, до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность Третьего Рейха и его права
  • Олег Карпов b569f323
    Прикордонний пункт фсб рф до бомбардування
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