Цьогоріч термомодернізують 6 тис. будинків, що дозволить зменшити платіжки за опалення на 60%, - ОП

Програма "Велика термомодернізація" у 2022 році передбачена для 6 тисяч будинків по всій країні. Загалом це дозволить зменшити споживання газу на 437 млн кубометрів.

Про це під час Національного форуму "Безпечні та спроможні громади майбутнього", організованого апаратом РНБО України та Асоціацією малих міст України, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року ми запланували 6 тисяч термомодернізованих будинків. Що це дасть? Фактично ми зменшуємо платежі людей у ​​цих 6 тисячах будинків на 60%. Ми зменшуємо споживання газу на 437 мільйонів кубометрів. Це проєкт, про який говорив кожен голова громади, кожен міський голова великого обласного міста. Це те, що нам потрібно", - сказав заступник керівника ОП.

Він також нагадав про інші інфраструктурні проєкти, які реалізовуватимуться в усіх областях цього року за програмою "Велике будівництво".

"Наші амбітні плани за програмою "Велике будівництво" на цей рік – це 5 500 км доріг державного значення, це практично 1 500 км місцевих доріг, це 282 освітні заклади (реконструйовані або збудовані), 68 медичних закладів, 339 спортивних об'єктів та 6848 спортивних майданчиків по всій країні", - зазначив Тимошенко, який також є координатором цієї програми.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко також повідомив, що у рамках "Великого будівництва" цього року будуть реконструйовані аеропорти у Вінниці, Житомирі, Кривому Розі, Полтаві, Рівному та Чернівцях.

Читайте: Будівництво Музею Революції Гідності завершать до кінця 2023 року, - ОП