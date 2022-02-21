Ватажки терористів Пушилін та Пасічник закликали Путіна визнати незалежність т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, ватажок підконтрольних Кремлю окупаційних структур "ДНР" Денис Пушилін закликав президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність т. зв. "ДНР". З таким самим зверненням виступив ватажок т. зв. "ЛНР" Леонід Пасічник.

Вони попросили російське керівництво розглянути можливість укласти з їхніми регіонами договори про дружбу та співпрацю, включаючи взаємодію в оборонній сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО (оновлено)

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого. У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) заявили про обстріли біля кількох десятків населених пунктів на лінії розмежування. 18 лютого численні обстріли продовжилися.

При цьому бойовики звинувачують українську сторону в обстрілах. 18 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії.

19 лютого ватажки окупантів Пушилін та Пасічник оголосили всезагальну мобілізацію в ОРДЛО. Правозахисники заявляють, що НЗФ "ЛНР" та "ДНР" проводять примусову мобілізацію до ОРДЛО. Російські окупанти забирають всіх, хто потрапляє у їхнє поле зору, людей із захворюваннями, представників криміналітету, людей похилого віку та навіть неповнолітніх.