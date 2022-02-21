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Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо "українських диверсантів": "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"

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Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо "українських диверсантів": "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає від Російської Федерації негайно зупинити "фабрику фейків".

Про це він заявив у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:

- Не нападала на Донецьк, Луганськ
- Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
- Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
- Не вчиняла диверсій

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- Не планує подібних дій.

Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - заявив глава МЗС України.

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Топ коментарі

  • Tommy Lee
    пане Кулебо, пожинаєте тепер плоди блаЗЄнського "перемир'я". І "великого_крадівництва", коли замість ракетних програм -- дороги.
  • jklpqrs
    К-во х...рни будет только нарастать и бороться с ней бесполезно. Видимо, Путин уже что-то решил. Вот если бы вы таки решили перестать воровать, вот это был бы лучший ответ Кремлю. Но вы же не решите так, правильно? Мало того, будете компенсировать наворованное путем повышения тарифов, изменения порядка их начисления, введения новых налогов. И т.д. Но это уже другая история.
  • Ukraine Press
    Росії пофігу, аморфні амеби з ЄС їй дозволяють робити все що вона хоче.
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