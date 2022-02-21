Кулеба спростував дезінформацію Росії щодо "українських диверсантів": "Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає від Російської Федерації негайно зупинити "фабрику фейків".
Про це він заявив у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:
- Не нападала на Донецьк, Луганськ
- Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
- Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
- Не вчиняла диверсій
- Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - заявив глава МЗС України.