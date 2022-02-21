Внаслідок обстрілів з боку військ РФ знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію: без води залишилось понад 29 тис. людей, - ОДА
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Внаслідок обстрілів з боку окупантів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, що розташована у "сірій зоні".
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
"Через зупинку станції тимчасово припинено водопостачання Авдіївки та трьох населених пунктів Очеретинської громади – Ласточкиного, Орлівки та Верхньоторецького. Всього без води залишилось понад 29 тисяч людей" - йдеться у повідомленні.
Станом на 14:40 вода до Авдіївки надходить самопливом.
"У разі потреби вода буде подаватися за графіком із місцевого резервуару. За попередньою інформацією, причина знеструмлення станції – пошкодження ліній електропередач. Теплопостачання здійснюється у звичайному режимі", - зазначив очільник області.