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Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

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Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"
На засідання Ради Безпеки РФ, яке проходить у ці хвилини, винесли питання про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і керівників "ДНР" і "ЛНР" до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ватажки терористів Пушилін та Пасічник закликали Путіна визнати незалежність т. зв. "ЛНР" та "ДНР"

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

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Топ коментарі

  • E. Efremova
    Имхо, этот как раз полный провал планов Путина. Сами выходят из Минских соглашений, России введут новые санкции, а на Украину уже будет нечем давить.
    Курс рубля сегодня уже обвалился, а еще никакого признания ОРДЛО не было.
  • Evgeny N
    Путлєр визнає "ЛДНР", чепушило з пасєчником миттєво вступають до ОДКБ і просять ввести війська для "захисту" від "фашистів". Московити "законно" окупують Донбас. А колективний захід і надалі буде казати, що попереджувальні санкції не дадуть результату.

    Сподіваюсь це - моя параноя
  • Дмитрий Шевченко 926c6be7
    истинная цель после их "признания" оказать им "военную помощь" и напасть на Украину. Эти полностью разграбленные территории сами по себе оркам не интересны вообще.
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