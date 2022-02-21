Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"
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На засідання Ради Безпеки РФ, яке проходить у ці хвилини, винесли питання про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і керівників "ДНР" і "ЛНР" до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це", - заявив президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, ватажки терористів Денис Пушилін та Леонід Пасічник закликали президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".