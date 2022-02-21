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Швеція скорочує кількість співробітників посольства в Україні

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Швеція скорочує кількість співробітників посольства в Україні
Швеція скоротить число співробітників свого посольства у Києві на тлі безпекової ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-повідомлення міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Уряд дуже уважно стежить за подіями в Україні. У зв’язку з серйозною та непередбачуваною ситуацією з безпекою Міністерство закордонних справ вирішило скоротити кількість співробітників, направлених до посольства Швеції в Києві. Супроводжуючі родини вже вирушили додому на запит МЗС", - написала вона в Twitter.

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