Через ситуацію в Україні Байден скасував свої плани на 21 лютого, - американські ЗМІ

Президент США Джо Байден через ситуацію навколо Україна змінив свої плани на 21 лютого, коли в США традиційно відзначають День президентів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Хоча раніше адміністрація повідомляла, що у неділю ввечері Байден полетить додому у Вілмінгтон, штат Делавер, за півтори години до вильоту ці плани було терміново скасовано, й американський лідер залишився у Білому домі, зазначає New York Post.

Раніше у неділю на тлі загострення безпекової ситуації довкола України Байден провів термінове засідання Ради національної безпеки США. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підкреслила, що представники команди Байдена з національної безпеки регулярно інформують Байдена про ситуацію в Україні, й що "вони підтвердили, що Росія може розпочати атаку проти України в будь-який момент".

Засідання тривало понад дві години, й участь у ній брали, окрім президента Байдена, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, міністерка фінансів Дженнет Єллен, директор ЦРУ Вільям Бернс. Віце-президентка Камала Гарріс взяла участь в засіданні через телефонний зв'язок, адже вона саме поверталась із Мюнхена, де брала участь у Безпековій конференції, повідомили джерела The Washington Post.

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