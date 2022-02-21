Український воїн підірвався на невідомому вибуховому предметі, ще один отримав травмування під час обстрілу військами РФ на Донбасі, - штаб ООС
Про це під час брифінгу повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 16 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 порушення режиму припинення вогню. 31 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - зазначив він.
За словами Ковальчука, противник задіяв артилерійські системи калібрів 152-мм та 122-мм. Міномети калібрів 120-мм та 82-мм. А також бронетанкові керовані ракеті та безпілотники для зкидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я важкий. Обом військовослужбовцям надана медична допомога та проведена евакуація до лікувальних закладів", - додав Ковальчук.