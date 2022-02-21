Україні пропонували повернути Донбас на будь-яких умовах, - Козак
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Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбасу на будь-яких умовах.
Про це він заявив у ході сьогоднішнього засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, українську сторону такі питання нібито "вводили в ступор".
"Якщо говорити про Україну, очевидно, Донбас ані Україні, ані Заходу не потрібен, не потрібно врегулювання конфлікту, треба заморожування конфлікту. На будь-яке гіпотетичне питання про те, як вони дивляться на те, щоб на будь-яких умовах повернути Донбас до складу України, у них це викликає абсолютний ступор, вони не розуміють, як на нього відповідати. Просто мовчать, опускають очі", - заявив Козак.
Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Радбезу РФ винесли питання про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".