Макрон повідомив про зміну позиції США щодо України, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що президент Франції Емманюель Макрон повідомив йому про зміну позиції США щодо України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Він запевняє, що у американській позиції є зміни. Але на питання, в чому вони полягають, він не зміг відповісти", - цитує Путіна видання

Раніше цього дня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Путін та Макрон у другій за добу розмові в ніч на понеділок, 21 лютого, продовжили обговорення України.

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