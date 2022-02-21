Макрон повідомив про зміну позиції США щодо України, - Путін
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що президент Франції Емманюель Макрон повідомив йому про зміну позиції США щодо України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".
"Він запевняє, що у американській позиції є зміни. Але на питання, в чому вони полягають, він не зміг відповісти", - цитує Путіна видання
Раніше цього дня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Путін та Макрон у другій за добу розмові в ніч на понеділок, 21 лютого, продовжили обговорення України.