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Путін про вступ України до НАТО: "Байден запевнив, що можливий якийсь мораторій"

10 08025
Путін про вступ України до НАТО: "Байден запевнив, що можливий якийсь мораторій"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що під час розмови президент США Джо Байден нібито запевнив його, що можливий мораторій на вступ України до НАТО.

Про це Путін заявив на засіданні Радбезу РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Саме розмовляли з цього приводу (вступ України в НАТО. - Ред.), американський колега запевнив, що Україну не збираються приймати завтра в НАТО. Більше того, можливий якийсь мораторій, але ж вони кажуть що Україна ще не готова. Тому відповідь була простою - це не поступка нам, це реалізації ваших планів", - заявив Путін.

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Топ коментарі

  • ivan vyhovsky
    Хотілось би мораторій на втручання рф у розвиток України!
  • Калибан
    Шо-шо ? Мораторій ??? Крематорій тобі, ***** !!! Без колумбарію,. Попіл у "сартир".
  • Шимус
    До чого медицина в расєюшкє дошла! Не встигли дико орущу жертву страшних бандерівців донести до машини швидкої,як в нього вже замок для протеза відріс на відірванній нозі. Блд,рукожопі сракоруки,фейк нормальний склепати не можуть.
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