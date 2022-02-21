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Росіяни заявили про захоплення в полон українського військовослужбовця

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Росіяни заявили про захоплення в полон українського військовослужбовця
Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики нібито захопили в полон українського військовослужбовця.

Про це він заявив на засіданні Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Сьогодні вночі дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон із РФ у Луганській області та з території Маріуполя. В результаті бою наших прикордонників, що відбувся, за підтримки Міністерства оборони РФ ці дві диверсійні групи були знищені", - сказав Бортніков.

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"Один із військовослужбовців України захоплений у полон", - додав директор ФСБ РФ.

Топ коментарі

  • Герхард
    Ага. В соцсетях уже разобрали откровения этого "укропа" по косточкам.
    Сплошные кацапские клише про "схроны", не говоря, про кацапский акцент.
  • буков
    Так в Донецьку в тюрьмі біля сотні наших полонених.
  • ПП Уксусов
    Правда? Правда в том, что готовилось наступление на Воркуту, но этого ж никто не скажет...
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