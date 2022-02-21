Росіяни заявили про захоплення в полон українського військовослужбовця

Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики нібито захопили в полон українського військовослужбовця.

Про це він заявив на засіданні Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Сьогодні вночі дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон із РФ у Луганській області та з території Маріуполя. В результаті бою наших прикордонників, що відбувся, за підтримки Міністерства оборони РФ ці дві диверсійні групи були знищені", - сказав Бортніков.

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"Один із військовослужбовців України захоплений у полон", - додав директор ФСБ РФ.