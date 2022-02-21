У НАТО відмовилися гарантувати Росії дотримання принципу невключення України до Альянсу, - Лавров

Голова МЗС РФ Сергій Лавров зробив заяву під час засідання Ради Безпеки Росії, на якому обговорювалося загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Уніан.

"Ми підготували оцінку тих пропозицій гарантій з безпеки, які Росія висунула перед США та НАТО. Наприкінці січня отримали реакцію. Оцінка цією реакцією показує, що західні колеги не готові приймати наші пропозиції, перш за все, стосовно нерозширення НАТО на схід, мотивуючи це волею кожної держави. Альтернативи цій пропозиції не запропоновано", - заявив Лавров.

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