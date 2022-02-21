Обстріл Ростовської області 19 лютого було проведено з території ОРДЛО, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТО

Обстріл території РФ було проведено з окупованої території Донбасу.

Про це пише у Facebook керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські пропагандисти каналу NewsFront опублікували відео, яке на їхню думку нібито підтверджувало факт обстрілу з боку України. Інформація про обстріл супроводжувалась відео-ексклюзивом з камери спостереження, на якій зафіксовано постріли РСЗВ. Російські пропагандисти написали в дописі, нібито обстріл вівся "з північного боку ріки Сіверський Донець, поблизу населеного пункту Болотене", - йдеться в повідомленні.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm помітили що внизу відео, яке виклали російські пропагандисти, залишились координати розташування камери, у системі СК-42 (так звані "прямокутні координати"), які використовуються тільки для військових цілей.

Для військових фахівців ці координати легко перевести у звичну для цивільних людей систему WGS-84. В цій системі вказані координати мають вигляд 48°34’32.5″N 39°35’03.1″E.



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За вказаними координатами знаходиться населений пункт Суходіл (до декомунізації в Україні цей населений пункт мав назву Піонєрскоє, яка досі зберігається на російських мапах). Геолокація розташування камери вказана на мапі червоним трикутником.

Ця територія з 2014 року є непідконтрольною українським військам та контролюється російськими окупаційними силами. Лінія контролю території точно збігається з річищем Сіверського Донця.

На 11-й секунді запису камера фіксує місце другого пуску. При чому помітно не тільки димовий слід від прискорювача ракети, але й відбиту хмару пилу та продуктів згоряння позаду установки. З цієї точки фізично неможливо так близько, як бачимо на відео, спостерігати за населеними пунктами на підконтрольній українським військам території, яка знаходиться по інший бік річки Сіверський Донець та не має такої забудови.

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Таким чином, координати місця розташування РСЗВ, з якого робились постріли в бік Російської Федерації, знаходяться на тимчасово окупованій території ОРДЛО. З південного берегу річки Сіверський Донець. По відео фактично видно, що слід від ракет проходить між камерою і лінією електропередач, також позаду відблискує вода, відповідно вогонь ведеться з цього берега річки.

"Дослідження волонтерів InformNapalm фактично розкриває справу, яку відкрив Слідчий комітет РФ. І якби Росія була справді зацікавлена у притягненні до відповідальності винних в обстрілі, то могла б їх легко знайти, прослідкувавши за маршрутом за вказаними координатами. Але вочевидь Москві не потрібна правда, а потрібні інформаційні приводи в межах спецоперацій "під фальшивим прапором", щоб розгорнути вже не гібридну, а більш масштабну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

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