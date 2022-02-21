Залужний у розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі: "Щоб уникнути великих жертв, необхідно приймати дипломатичні рішення"

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Залужного у фейсбуці.

"Обмінялися оцінками безпекової ситуації довкола України. Російська Федерація продовжує утримувати біля наших кордонів багатотисячне угруповання військ, активізувала бойові дії на сході України, а також операції в кібер- та інформаційному просторах.

Запевнив генерала Міллі, що якою б не була ця сила біля наших кордонів та на тимчасово окупованих територіях, я і мої підлеглі будемо захищатися. Ми готові максимально протидіяти ворогу. Для нас війна почалася у 2014 році, і ми пройшли її гарячу фазу. Ми, військові, добре знаємо і зробимо свою справу. Але щоб уникнути великих жертв, необхідно приймати дипломатичні рішення", - написав головнокомандувач ЗСУ.

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