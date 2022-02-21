Заява РФ про ДРГ, яка начебто порушила кордон з України, - черговий фейк, - Держприкордонслужба

Заява силових структур Росії про диверсійно-розвідувальну групу, яка начебто порушила кордон з України, черговий фейк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Державна прикордонна служба заявляє, жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося. Окрім цього, прикордонники України не отримували жодного інформування чи заяви від російської сторони про будь-яку нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні, до того ж, що пов’язана з застосуванням зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі повідомлення є ніщо інше як провокація.

"Підтверджень такій заяві російська сторона також не наводить", - додали в ДПСУ.

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