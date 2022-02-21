Україна має все для створення тактичної ядерної зброї, - Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вважає, що в України є все для того, щоб створити тактичну ядерну зброю.

Про це він заявив на засіданні Радбезу РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Хотів би звернути увагу на заяву (президента України, - ред.) Зеленського, що вони хотіли б собі повернути статус ядерної країни. Це небезпечно з кількох причин. Перша - за довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв... Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші ніж у Ірану та Північної Кореї", - зазначив Шойгу.

За словами російського міністра, таким чином на території України може з'явитись тактична ядерна зброя, у тому числі на комплексах "Точка-У".

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