Медведєв про визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією: "Буде важко"

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, експрезидент та експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що визнання т. зв. "ДНР" та "ЛНР" залишається єдиним виходом для Москви.

Про це він розповів на засіданні Ради безпеки РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Щодо "ДНР" та "ЛНР", складається враження, що ці території Україні взагалі не потрібні. Україна не збирається виконувати Мінські угоди. Пам'ятаю 2008 рік, коли мені довелося ухвалити непросте рішення про визнання Південної Осетії та Абхазії. Ми знаємо, що було потім", - сказав він.

За його словами, 2008 рік нібито був уроком для НАТО та низки європейських країн.

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"Вони зрозуміли - так чинити з Російською Федерацією не можна. Зараз ситуація складніша. Але в чомусь нам простіше. Тоді ми не знали, яка буде реакція. А тепер ми знаємо, що відбуватиметься. Ми знаємо всі повідомлення щодо санкцій, які транслювалися на нашу адресу. Дам свою оцінку: буде важко", - заявив Медведєв.

Він зазначив, що на Донбасі проживає 800 тисяч громадян Російської федерації, і, на його думку, цей факт "не можна ігнорувати".

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