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Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України

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Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба направив офіційний запит до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо практичних кроків гарантування безпеки України.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Олександр Ивашин
    Украиной начинается дипломатическая игра вдолгую , но совершенно правильная . Плохо , что єто не бьіло сделано лет 7 назад . Но , лучше поздно , чем никогда ! 🇺🇦
  • Uzer Uzer
    Именно 7 лет назад, Украина её и начала Но вам ведь минские были плохие? Ну там Порох предатель их подписал... Поздравляю, руки у вас развязаны, вперёд освобождать ОРДЛО
  • Voc Vox
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