Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба направив офіційний запит до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо практичних кроків гарантування безпеки України.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - йдеться в повідомленні.