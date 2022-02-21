Кулеба направив запит до членів Радбезу ООН щодо практичних кроків гарантування безпеки України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба направив офіційний запит до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо практичних кроків гарантування безпеки України.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - йдеться в повідомленні.

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