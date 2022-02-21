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"Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"

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"Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання чи невизнання "незалежності" "ЛДНР" буде прийнято сьогодні.

Про це він сказав у підсумковому слові, закриваючи засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Заслухавши спікерів, більшість із яких прямо заявляли про необхідність визнання "незалежності" "ЛДНР", Путін сказав: "я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні".

 Втім, він не сказав прямо, яке саме рішення буде прийнято. Однак із виступу Путіна зрозуміло, що він також схиляється до визнання "незалежності" "ЛДНР".

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Топ коментарі

  • Raccoonenko
    Щоб ти сьогодні здох!
  • olele
    стрррьооомно, моль очкуєт - аж бздо коромислом
  • Rino Onix
    Захопили українські території, насильно видали 800 000 паспортів, самі в себе стріляють для ТБ картинки...
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