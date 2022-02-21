"Рішення буде прийнято сьогодні", - Путін на засіданні Радбезу РФ щодо "визнання" "ЛДНР"
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання чи невизнання "незалежності" "ЛДНР" буде прийнято сьогодні.
Про це він сказав у підсумковому слові, закриваючи засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Заслухавши спікерів, більшість із яких прямо заявляли про необхідність визнання "незалежності" "ЛДНР", Путін сказав: "я вашу думку почув, рішення буде прийнято сьогодні".
Втім, він не сказав прямо, яке саме рішення буде прийнято. Однак із виступу Путіна зрозуміло, що він також схиляється до визнання "незалежності" "ЛДНР".