Чотири воїни отримали осколкові поранення, російські війська 54 рази обстріляли підрозділи ЗСУ, - пресцентр ОС
Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр ОС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі ТАЛАКІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ПИЩЕВИК - з мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Двічі КРАСНОГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
МЕМРИК - з артилерії калібру 152 мм.
СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів ЩАСТЯ - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази ЛЕБЕДИНСЬКЕ – БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі КАМ'ЯНКУ - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
НОВОЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Двічі НОВОМИХАЙЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі ЛОПАСКИНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Двічі ГНУТОВЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
ВРУБІВКУ - з артилерії калібру 152 мм.
ПАВЛОПІЛЬ – з станкових протитанкових гранатометів.
Двічі ЗАЙЦЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази ПІСКИ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
МИКОЛАЇВКУ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.
Двічі ЛУГАНСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм.
СТАРОГНАТІВКА - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
Двічі ГРАНІТНЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
МАР'ЇНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКІНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.
НЬЮ ЙОРК - з мінометів калібру 82 мм.
НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.