Арбітражний трибунал в Гаазі розпочинає слухання щодо вимоги "Нафтогазу" до РФ на 10 млрд дол. за втрачені активи в Криму, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" через Арбітражний трибунал в Гаазі вимагає від Росії 10 мільярдів доларів компенсації за втрачені внаслідок окупації Криму активи, суд почав слухання у справі.

Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У позові до Росії НАК вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів включно з відсотками. Арбітраж розпочав слухання, у ході яких повинен визначити розмір компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму.

"Росія незаконно присвоїла українский Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії "Нафтогаз". Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати", – написав він.

Вітренко розповів, що Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі і відмовилася від участі в процесі. Вже після винесення арбітражного рішення, яким Росію визнали винною за експропріацію українських активів, агресор змінив позицію і почав брати участь в арбітражі.

Очікується, що рішення буде ухвалено на початку наступного року.

Нагадуємо, 17 жовтня 2016 року НАК "Нафтогаз України" і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки. Йдеться про майно "Нафтогазу", "Чорноморнафтогазу", "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", "Газу України" та "Лікво".

У серпні 2017 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі розпочав розгляд арбітражної заяви "Нафтогазу" до РФ з приводу компенсації за активи, втрачені в результаті анексії Кримського півострова у 2014 році. Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися в Гаазі у травні 2018 року.

У березні 2019 року "Нафтогаз" отримав позитивний висновок арбітражу в Гаазі щодо позову проти Росії. Трибунал визнав свою юрисдикцію у справі про втрачені активи.