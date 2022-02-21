Через обстріли на Донбасі загинув мирний житель. ФОТО
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Через обстріл селища Новолуганське на Донеччині загинув мирний житель, чоловік 1970 року народження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.
"Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське", - повідомив він.
За оперативними даними, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.
"Внаслідок обстрілу загинула громадянська людина, дані про неї уточнюються", - додав Кириленко, уточнивши, що загиблий - чоловік 1970 року народження.