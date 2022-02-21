Вікно для дипломатії з Росією звужується щогодини, – радник Байдена Салліван

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден у принципі готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним, якщо той "відмовиться від вторгнення" в Україну, однак вікно для дипломатії звужується щогодини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (президент Байден – ред.) учора сказав президенту Франції, що в принципі буде готовий зустрітися з Путіним, якщо президент Путін відмовиться від вторгнення. Ми не можемо сказати нічого, крім того, що є ознаки, що Росія досі просувається далі", - зауважив Салліван.

Радник Байдена підкреслив, що США не втрачають сподівань на дипломатію для деескалації ситуації, "поки не полетять ракети або не посунуть танки". За його словами, Штати впродовж багатьох місяців тісно працюють із союзниками й партнерами, "щоби змусити Росію з усією серйозністю сісти за стіл (переговорів ред.)". Натомість Росія не демонструвала такої готовності, додав Салліван.

"Ймовірність дипломатичного рішення, враховуючи переміщення військ росіян, щогодини зменшується", - зауважив він.

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Відповідаючи на запитання, чи достатньо буде санкцій для того, щоби зупинити Росію й не відправляти в Україну американські війська, радник Байдена зазначив, що США налаштовані запровадити санкції в довгостроковій перспективі, і це, на його переконання, придушить амбіції Кремля без використання наземних сил.