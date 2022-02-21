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"Всі розуміють наслідки такого кроку", - Кулеба щодо "визнання" "ЛДНР"

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"Всі розуміють наслідки такого кроку", - Кулеба щодо "визнання" "ЛДНР"
Кулеба відреагував на те, що президент РФ Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, зараз всі сторони повинні фокусуватися на зусиллях деескалації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Twitter-сторінку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Всі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає", - зазначив він

Він також додав, що завтра у Вашингтоні обговорюватиме це питання з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, після чого відправиться в Нью-Йорк і виступить на Генасамблеї ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну на Радбезі РФ запропонували визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Что делать? Воевать. Ничего не поменялось вне зависимости признает там что то Х***ло или не признает. Даю гарантию что Х***ло остановится там где его остановит наша армия. Иначе дальше будет Харьков и кацапы начнут из него делать *столицу Украины* как 100 лет назад.
  • Яр Холодний
    Будуть зараз "перевірять міжнародну спільноту "на вшивість" - спочатку визнають їх "незалежними державами" і якщо не буде різкого реагування - включать у склад РФ - Патрушев же вже проговорився!
  • василь лялик
    Які наші дії? Вони признають їх в адмінмежах областей. Що робимо, ***? Ви шо, там німі чи дебіли?
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