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Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені

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Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені
Нові санкції ЄС проти Росії закриють російській еліті доступ до розваг та шопінгу у Європі.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропе, діамантів в Антверпені", – написав Боррель, додавши, що це лише "перший крок".

Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені 01

Пізніше цей допис зник з твіттера Борреля.

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Нагадуємо, що 27 держав-членів Євросоюзу одноголосно схвалили пакет санкцій проти Росії після її рішення визнати "незалежність" окупованих територій Донбасу. Санкції буде введено також проти 351 депутата нижньої палати російського парламенту, які проголосували за визнання ОРДЛО. Санкції включають заморожування будь-яких їхніх активів у ЄС та заборону на в'їзд у блок

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    буде жопінг в Чіті
  • Артем Шаборонко
    В саратове
  • Бандерівець
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