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Зеленський оголосив запуск програми економічного патріотизму

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Зеленський оголосив запуск програми економічного патріотизму
Програма передбачає цільову підтримку окремих галузей, зменшення подтакового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима, і створює на ній робочі місця", - сказав Зеленський.

"Ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей. Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок", - повідомив президент.

За словами глави держави, програма також включатиме Зниження ПДВ на бензин та дизель, що дозволить знизити ціни на заправках.

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"Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Ігор Величко
    Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию ( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные. Они в запасе! Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев и пригласи в военкомат! Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
  • Герхард
    Так Коломой давно уже в режиме экономического патриотизма.
  • 5 копійок
    Роздуплився, казьол. А шош ти давиш ФОПИ податками, гнида криворогата? Якого ляда заморожена ракетна пограма, клоун гундосий?
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