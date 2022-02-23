Блінкен скасував зустріч із Лавровим: "Більше немає сенсу"

Державний секретар США Ентоні Блінкен не буде зустрічатися з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим після того, як Росія вторгнулася в Україну.

Про це він повідомив на спільній конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Блінкен наголосив, що тепер у цьому немає сенсу, і таку позицію поділяють союзники Сполучених Штатів Америки.

Також він додав, що якщо Росія захоче повернутися до дипломатії, то має це продемонструвати, але на тепер у США цього прагнення не бачать.

Коментуючи слова Путіна, що Україна має відмовитися від НАТО, Блінкен заявив, що справа не в НАТО.

Читайте: Байден назвав визнання Путіним "Л/ДНР" "початком вторгнення" в Україну

"Йдеться про прагнення Путіна поновити Російську імперію, тому питання вступу до НАТО - це "просто відмовка", щоб Україна була пов'язана з Росією", - відзначив він.

Зустріч мала відбутися 24 лютого, але президент США раніше поставив Росії умову. Він заявив, що РФ "зачинить двері для дипломатії", якщо до цієї дати вчинить воєнні дії проти України.