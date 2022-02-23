Байден і Кулеба провели зустріч

Президент США Джозеф Байден зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє прес-центр Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден поінформував міністра закордонних справ Кулебу про реакцію Сполучених Штатів на рішення Росії визнати передбачувану "незалежність" так званих регіонів ДНР та ЛНР України, включаючи указ, виданий минулої ночі, та нові санкції, оголошені сьогодні", - йдеться у повідомленні, опублікованому. у вівторок увечері.

Також Байден підтвердив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу в галузі безпеки та макроекономічну підтримку".

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Крім цього, "Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - підсумували у Білому домі.

Як зазначили в МЗС України, Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Глава української дипломатії відзначив провідну роль Байдена в мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку. Він наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Росію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.

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Окрім того, Кулеба підтвердив запрошення Байдену від імені Президента Зеленського відвідати Україну з візитом.