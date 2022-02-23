Новини

Евакуювати Харків чи Маріуполь не будемо, – Кулеба

17 94853
Евакуювати Харків чи Маріуполь не будемо, – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має два плани на випадок подальшої агресії Росії: зупинити нападників дипломатією або битися за кожен сантиметр своєї землі.

Про це він заявив на брифінгу за результатами переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Кулеби, Україна має два плани на випадок подальшої агресії РФ.

Один з них - використати всі дипломатичні інструменти, щоб стримати Росію та попередити подальшу ескалацію. Інший - боротися за кожен сантиметр своєї землі.

"Щодо наших планів евакуювати Маріуполь чи Харків. Ні, ми не маємо таких планів. У нас є два плани. План А – використати всі інструменти дипломатії, щоб стримати Росію та запобігти подальшій ескалації. Якщо він провалиться, план Б - це боротися за кожен сантиметр нашої землі, кожне місто та кожне село. Боротися, поки ми не переможемо", - сказав Кулеба.

Також читайте: Блінкен скасував зустріч із Лавровим: "Більше немає сенсу"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • AlexBrentano
    КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МАЄ ВБИТИ ТРЬОХ ОКУПАНТІВ ! ВСЬОГО НАВСЬОГО! ЗАВДАННЯ РЕАЛІСТИЧНЕ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бо Україна це земля ураїнців та їх пращурів-іншої немає й не буде...
  • Small Jerboa
    ТОРМОЗ!!!
    Дипломатия УЖЕ НЕ СРАБОТАЛА!
    Причем, на самом ВЫСШЕМ уровне:
    В прямых переговорах между Байденом и Путиным.
    Или ты допускаешь, что Клоун преуспеет там, где не получилось у Президента США?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини