Евакуювати Харків чи Маріуполь не будемо, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має два плани на випадок подальшої агресії Росії: зупинити нападників дипломатією або битися за кожен сантиметр своєї землі.

Про це він заявив на брифінгу за результатами переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Кулеби, Україна має два плани на випадок подальшої агресії РФ.

Один з них - використати всі дипломатичні інструменти, щоб стримати Росію та попередити подальшу ескалацію. Інший - боротися за кожен сантиметр своєї землі.

"Щодо наших планів евакуювати Маріуполь чи Харків. Ні, ми не маємо таких планів. У нас є два плани. План А – використати всі інструменти дипломатії, щоб стримати Росію та запобігти подальшій ескалації. Якщо він провалиться, план Б - це боротися за кожен сантиметр нашої землі, кожне місто та кожне село. Боротися, поки ми не переможемо", - сказав Кулеба.

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