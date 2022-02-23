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Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки, - Трюдо

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Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки, - Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про нові санкції проти Росії через визнання нею так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал СВС.

"Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі", - заявив Трюдо.

Санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".

Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.

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Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Канадійцям-респект...
  • irenka ko
    Подяка від української бандерівки.
  • Аркадий Вольнов
    А верховна рада хоть якісь санкції проти росії прийме?

    Перестать покупать в россии любую продукцию.

    запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.

    Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.

    запрет на въезд гражданам россии в Украину.

    найти замену российскому газу и нефти

    закрыть российские сми: корреспондент.нет и страна.уа

    сторонников россии депортировать в россию! лидеров ОПЗЖ выслать в россию. Принять закон о колаборантах!
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