Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки, - Трюдо
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про нові санкції проти Росії через визнання нею так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал СВС.
"Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі", - заявив Трюдо.
Санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".
Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.
Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".