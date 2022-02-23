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Румунія готова в разі вторгнення прийняти понад 500 тис. українських біженців

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Румунія готова в разі вторгнення прийняти понад 500 тис. українських біженців
В разі вторгнення Російської Федерації Румунія готова прийняти понад 500 тис. біженців з України.

Про це заявив міністр оборони Румунії Василе Динку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"Є кілька оцінок, тим не менш, ми могли б прийняти понад 500 тисяч біженців, це цифра, яку ми підготували разом з МВС та іншими органами, що координують це питання... Є план, який готують у всіх великих містах, в прикордонній зоні є відведені ділянки", - зазначив Динку.

Він також зазначив, що Румунія при цьому не очікує великого потоку біженців, оскільки в 2014 році, наприклад, більша частина виїхала до Польщі.

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"Ми не очікуємо великих потоків у нас, але хто знає", - додав міністр.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    А нах нам бігти? Нехай кацапи біжать.
  • Andrey Levenov
    хватит уже свои отмазки бросать в каждой новости, так и напиши - зассал, всё, к чему эти тирады? Ты сам перед собой оправдываешься? Завтра буряты будут ссать на могилы твоих предков, а ты будешь печатать про "державу и олигархов" и как тебе не дают жить. Поляки боролись за свою страну а не бегали, без рода и племени! Противно читать!!! Но зато на украинском, классический "патриот". Дети когда-то тебя спросят, где ты был в 2022 папа?

    я айтишник и зарабатываю наверняка больше в разы чем ты в той драной польше, но я никуда не убегаю, хотя могу легко трудоустроится в Канаде т.к. по сути работаю с Канадским сервисом (Shopify). Но в 2014 я купил АКМ а месяц назад пополнил запас патронов и не ищу отговорок и отмазок! Я четко понимаю, где я должен быть в это время и вопрос денег\коррупции\олигархов - тема десятая которая не относится к ситуации!
  • Hennadii Berlovskiy
    Та то само собою. Але наприклад я маю стареньких батьків, хтось має малих дітей. А знаючи *****, мирні жителі будуть гинути тисячами.
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