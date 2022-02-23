Кремль визнав, що "пряму трансляцію" Радбезу РФ показали в запису

Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що засідання Ради безпеки РФ, яке було нібито "прямою трансляцією", насправді виявилося записаним і змонтованим відео.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

"Це ж було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв'язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках. Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору з цих дуже важливих питань", — сказав Пєсков.

Він твердить, що цей змонтований заздалегідь запис був "безпрецедентною відкритістю" з боку Кремля.

Читайте: Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені

Нагадаємо, засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювали можливість визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" відбулося 21 лютого. Журналісти звернули увагу на те, що час на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу не збігається з фактичним та помітили кілька склейок відео - а відтак зрозуміли, що це запис, а не пряма трансляція.