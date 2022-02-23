Канада запроваджує низку санкцій проти РФ, а також направляє додатковий військовий контингент в Європу для посилення НАТО, - Трюдо
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в твіттері.
"Незаконні дії Росії в Україні є наступом на демократію та загрозою миру в усьому світі. Не помиляйтеся: це подальше вторгнення до суверенної держави. У координації з союзниками та партнерами Канада відповідає першим раундом економічних санкцій", - написав Трюдо.
Також міністр повідомив, що Канада направила додаткові війська для зміцнення сили НАТО.
"Ми також надсилаємо до 460 додаткових членів Канадських збройних сил для посилення НАТО. Це передбачає відправку додаткових військ до Латвії, а також розгортання додаткового фрегата та морського патрульного літака", - також написав він.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанка. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.